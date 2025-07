Meloni dice perché non vuole che l'Italia riconosca lo Stato di Palestina | È troppo presto

La mossa della Francia di Emmanuel Macron, che riconoscerà ufficialmente lo Stato di Palestina, ha spinto anche il governo italiano a una reazione. Dopo un iniziale silenzio, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito la sua posizione: "Non sono favorevole al suo riconoscimento" prima che inizi un vero e proprio "processo per la sua costituzione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

