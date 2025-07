Meldola nuovi lavori per fermare le esondazioni del rio | Ridurremo il rischio di allagamenti in casa

Inizieranno la prossima settimana i lavori finalizzati a ridurre significativamente il rischio di allagamenti delle abitazioni, delle attività commerciali e delle aree pubbliche situate in Via Puccini, Via San Giovanni, Piazza Saffi, Via Roma, Via Buozzi e Via Mazzini, zone che sono state colpite. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - rischio - allagamenti - meldola

Lavori all'Autostrada dell'Acqua e rischio rubinetti a secco: le autobotti nella Piana Fiorentina - Saranno otto le autobotti presenti sul territorio della Provincia di Firenze. Autobotti a disposizione dei cittadini nelle ore dei lavori previsti dal 9 all’11 maggio prossimi e finalizzati al rinnovo e potenziamento dell’Autostrada dell’Acqua in centro di Firenze.

Strada Castellese a rischio crollo, chiusa per due settimane per lavori: i percorsi alternativi - È stata chiusa alle 9 di oggi, lunedì 12 maggio, e lo resterà fino al 26 maggio. Almeno due settimane di lavori sulla Castellese, la strada provinciale 77 tra Castel Sant'Elia e Civita Castellana.

Lavori al ponte sull’Edron: "Viabilità messa a rischio". Denuncia della minoranza - Per i lavori al ponte sull’Edron nel Comune di Camporgiano disagi in vista. E’ quanto afferma in una nota il gruppo consiliare di minoranza "Camporgiano domani" con il capogruppo Elio Satti Bravi.

Meldola, nuovi lavori per fermare le esondazioni del rio: Ridurremo il rischio di allagamenti in casa; Soldi ora e lavori subito. Alluvione 2024, in arrivo 405mila euro; L'allerta passa a gialla, tutti gli aggiornamenti.