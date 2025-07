Meglio avere un cane che un figlio? Ecco perché i bambini pelosi contribuiscono al calo delle nascite – Lo studio

I cani sono stati il miglior amico dell’essere umano per secoli. Ma negli ultimi tempi sono riusciti a fare un ulteriore passo avanti nella scala delle nostre relazioni e per alcuni sono diventati dei veri e propri “figli”. Ora la scienza suggerisce che questa “promozione” potrebbe essere avvenuta a discapito dei nostri figli “naturali”, contribuendo all’inverno demografico che sta colpendo l’Occidente, Italia in testa. Per i ricercatori dell’ UniversitĂ Eötvös Loránd, in Ungheria, infatti, sebbene i cani non sostituiscano effettivamente i bambini, possono, in alcuni casi, offrire l’opportunitĂ di soddisfare un istinto di accudimento simile alla genitorialitĂ , compensando per l’assenza di figli, ma con meno esigenze rispetto all’allevamento della prole biologica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

