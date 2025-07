Medio Oriente l' annuncio di Israele | Riprenderemo gli aiuti umanitari a Gaza

"In conformit√†¬†con le direttive del livello politico e a seguito di una valutazione della situazione svoltasi questa sera, l'Idf ha avviato una serie di azioni volte a migliorare la risposta umanitaria nella Striscia di Gaza e a confutare la falsa accusa di carestia deliberata nella Striscia di Gaza", lo annuncia su Telegram l'esercito israeliano. "Stasera (sabato), l'Idf riprender√†¬†i lanci aerei di aiuti umanitari, nell'ambito degli sforzi in corso per consentire e facilitare l'ingresso di aiuti a Gaza. L'operazione di lancio di aiuti umanitari sar√†¬†condotta in coordinamento con le organizzazioni umanitarie internazionali e l'Idf, guidata dal COGAT e dall'IAF. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

