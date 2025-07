Medicina rigenerativa il progetto dell’Ortopedia per i pazienti con l’artrosi

Ravenna, 26 luglio 2025 – L’ intervento, che tra l’altro da alcuni anni è effettuato dal robot, è l’ultima spiaggia. Prima c’è la medicina rigenerativa: che non rigenera i tessuti, in realtà , ma che li ripara. E che permette di migliorare la qualità della vita del paziente, ritardando l’intervento o evitandolo del tutto. Il progetto all’ospedale di Ravenna va avanti da maggio del 2019 nell’unità operativa di Ortopedia e Traumatologia diretta dal dottor Alberto Belluati ed è rivolto ai pazienti con patologia degenerativa osteoarticolar e. Il problema, con l’invecchiamento della popolazione, sta diventando ed è destinato a diventare sempre più comune: colpisce soprattutto le persone anziane finendo per limitarne molto il movimento (e così anche la qualità di vita). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

