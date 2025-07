MEDIASET SPAGNA | TELECINCO CI RIPROVA E DA UN’ALTRA POSSIBILITÀ AD AFFARI TUOI

Telecinco ha fissato la data del ritorno di ¡Allá tú!, il quiz televisivo condotto da Jesús Vázquez che Mediaset Spagna ha inaspettatamente riprogrammato dopo l’ultima edizione. Tramite un promo, Telecinco ha confermato che ¡Allá tú! tornerà su TeleCinco a partire da domenica 27 luglio alle 22:00, in prima serata. Questi episodi inediti corrisponderebbero agli episodi della versione in prima serata, registrati un anno fa e che non sono mai stati trasmessi. Vuelve #AlláTú con nuevos programas presentados por @JesusVazquez?? El domingo a las 22:00h en Telecinco? https:t.co8i8Yc38AVc pic.twitter. 🔗 Leggi su Bubinoblog

