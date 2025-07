Medagliere Mondiali scherma 2025 | l’Italia risale con il primo oro!

I Mondiali 2025 di scherma si disputano a Tbilisi (Georgia) dal 22 al 30 luglio. Durante la rassegna iridata verranno messi in palio dodici titoli: sei individuali e sei a squadre, naturalmente nelle tre consuete armi (fioretto, spada, sciabola) ed equamente distribuiti tra femminile e maschile. L’Italia proverà a essere protagonista nell’evento agonistico più importante di questa stagione post-olimpica. Siamo arrivati all’apice dell’annata agonistica dopo gli Europei di Genova e gli azzurri proveranno a conquistare il maggior numero possibile di medaglie tra le varie competizioni. Di seguito il medagliere dei Mondiali 2025 di scherma. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Medagliere Mondiali scherma 2025: l’Italia risale con il primo oro!

In questa notizia si parla di: mondiali - scherma - italia - medagliere

Arianna Errigo: la leonessa della scherma tra Europei e Mondiali - In punta di fioretto, ma nemmeno troppo, Arianna Errigo è sempre lì in pedana. Passano gli anni, le medaglie, i ct, eppure la brianzola non ha mai perso la grinta, riuscendo a mantenere l’alto livello a cui ha sempre abituato.

Mondiali di scherma paralimpica, Bebe Vio capo delegazione - La squadra azzurra che prenderà parte ai Mondiali di scherma paralimpica Iksan 2025, in programma dal 2 al 7 settembre, avrà Bebe Vio come capo delegazione.

Mondiali di Scherma Paralimpica 2025, 13 gli Azzurri convocati: c’è anche Giordan di Fiumicino - Roma – È stata ufficializzata la composizione della delegazione azzurra che prenderà parte ai Campionati del Mondo di scherma paralimpica Iksan 2025, in programma dal 2 al 7 settembre.

I Campionati Mondiali di Scherma 2025 si svolgono a Tbilisi, in Georgia, dal 22 al 30 luglio. L’Italia, prima nel medagliere nell’edizione 2023 è la squadra da battere. @CalcioFinanza Vai su X

Triplo podio a Tbilisi! Ai Mondiali di scherma, in Georgia, l’Italia chiude la giornata con tre bronzi: Luca Curatoli nella sciabola maschile, Martina Favaretto e Anna Cristino nel fioretto femminile! Per approfondire https://bit.ly/4l1LTqy Federazione Italia Vai su Facebook

Mondiali di scherma, prime medaglie per l’Italia: bronzo a Curatoli, Cristino e Favaretto - Luca Curatoli, Anna Cristino e Martina Favaretto conquistano la medaglia di bronzo ai Mondiali di scherma in corso a Tbilisi, in Georgia. Scrive msn.com

Mondiali Tbilisi, tre bronzi per l’Italia - Luca Curatoli nella sciabola maschile e Anna Cristino e Martina Favaretto nel fioretto femminile dopo le sconfitte nelle rispettive semifinali hanno vinto in automatico la medaglia di bronzo ai Mondia ... Segnala msn.com