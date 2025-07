Medaglia d' oro per gli uomini del fioretto ai Mondiali di scherma | battuti gli Usa in finale 43-42 La spada donne chiude quarta

Macchi, Marini, Bianchi e Foconi hanno vinto in finale 43-42 contro gli Stati Uniti. Le ragazze della Spada, campionesse a Parigi 2024, sono state sconfitte dalla Francia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Medaglia d'oro per gli uomini del fioretto ai Mondiali di scherma: battuti gli Usa in finale 43-42. La spada donne chiude quarta

1-2-3 Luglio 1999. Prima la Russia, poi la Jugoslavia e infine la Spagna. Nella sequenza quarti, semifinale e finale. L'impresa di un manipolo di uomini guidati da Bogdan Tanjevic vede l'Italia salire sul tetto d'Europa. SarĂ medaglia d'oro a distanza di 16 anni,

