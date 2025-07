McKennie Roma (Gazzetta dello Sport), spunta questa ipotesi a sorpresa per il futuro del texano. E la Juve può chiedere in cambio. Il nome. Il futuro di Weston McKennie alla Juve appare sempre più incerto. Il centrocampista statunitense sembra essere destinato a lasciare Torino nel caso in cui non si trovasse un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si sono interrotti infatti i contatti per il prolungamento dell’attuale accordo e le probabilità di un suo rinnovo sono ormai ridotte al minimo. La società ha preso atto che McKennie potrebbe restare fino alla scadenza del contratto, ma solo in caso di mancata cessione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - McKennie Roma (Gazzetta), spunta questa ipotesi a sorpresa per il futuro del texano. E la Juve può chiedere in cambio… Il nome sul tavolo