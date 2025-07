Mbaye Inter l’ex nerazzurro riparte dalla Serie C | ora è ufficiale l’accordo con il Team Altamura

Mbaye Inter, l'ex difensore nerazzurro approda al Team Altamura in Serie C: nuova esperienza italiana per il giocatore senegalese. Ibrahima Mbaye torna a calcare i campi italiani. Dopo un'esperienza all'estero con la maglia del CFR Cluj in Romania, l'ex difensore dell' Inter ha deciso di intraprendere una nuova sfida ripartendo dalla Serie C. Il calciatore senegalese, classe 1994, ha firmato un accordo annuale con il Team Altamura, club pugliese che milita nel girone C, pronto ad accoglierlo come uno dei colpi di mercato più importanti della stagione. Il comunicato ufficiale del club recita: «Ibrahima Mbaye è un nuovo calciatore del Team Altamura.

