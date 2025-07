Mazda 6e nuova era Se il lusso è elettrico

Una berlina elettrica di lusso capace di sedurre l’Europa. Nasce con obiettivi ambiziosi Mazda 6e, la prima vettura a batteria nella nuova era del marchio giapponese. Presentata a Leverkusen, sede continentale del brand, per la prima prova su strada, mostra subito qualità importanti. Nata dalla collaborazione con il partner cinese Chagan Automobile, fonde la tecnologia a impatto zero con i più classici pilastri della filosofia Mazda: purezza di linee del Kodo design, il comfort assoluto degli interni premium e una tecnologia che sposa sicurezza e piacere di guida. Mazda 6e sarà in venduta negli showroom da settembre con prezzi che partono da 43. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

