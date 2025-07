MONTECATINI TERME I ladri tornano a colpire in grande stile in cittĂ e a farne le spese è un negozio del centro dedicato a un marchio di altissima qualitĂ . Un rumore fortissimo ha interrotto la quiete delle prime ore del mattino, ieri, intorno alle 4, in corso Matteotti. Una Cupra, vettura prodotta in Spagna dalla Volkswagen, è stata lanciata a forte velocitĂ ha quasi mandato in frantumi la vetrina della boutique Gucci, con l’obiettivo di causare una spaccata. L’ingresso in questa modalitĂ non è riuscito, obbligando il gruppo a forzare la porta di ingresso. I ladri non si sono preoccupati e con rapiditĂ e tranquillitĂ hanno utilizzato questa opzione alternativa, come se nulla fosse accaduto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maxi furto di borse da Gucci. Duecentomila euro di refurtiva. E danni al negozio in pieno centro