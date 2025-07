Maxi furto da 70mila euro Quadri e gioielli ritrovati Erano finiti in Germania

Sette dipinti datati alla metà dell’Ottocento, alcuni dei quali riferibili ad artisti minori bolognesi. E poi gioielli e monili in oro e pietre preziose, argenteria, capi d’abbigliamento firmati e preziose porcellane. Un bottino da 70mila euro, che era stato portato via nel luglio del 2023 in un’abitazione del centro. E che, nei giorni scorsi, grazie al lavoro dei carabinieri del Nucleo Tutela patrimonio culturale e della polizia tedesca, è stato restituito alla legittima proprietaria. L’indagine, coordinata dalle Procure di Bologna e Traunstein, era partita da un controllo su strada da parte della polizia tedesca, che il 27 luglio del 2023 aveva fermato un’auto con targa belga al valico di frontiera di Kiefersfelden, tra Austria e Germania. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maxi furto da 70mila euro. Quadri e gioielli ritrovati. Erano finiti in Germania

