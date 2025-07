Maxi esodo oggi e domani bollino rosso

Primo grande fine settimane di partenze. Scattato il piano esodo estivo: in vista del grande aumento dei flussi veicolari, Anas ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Da ieri e fino all’8 settembre saranno chiusi o sospesi 1348 cantieri, circa l’81% di quelli attivi (1.672). In base alle stime dell’ Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, da ieri e fino al 31 agosto sulle strade e autostrade di competenza ci saranno oltre 273 milioni di spostamenti di autoveicoli. Per questo weekend si attendono 13 milioni e 247mila spostamenti di autoveicoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maxi esodo, oggi e domani bollino rosso

Prove generali di maxi-esodo. Fine settimana da bollino rosso - Prove generali di maxi-esodo estivo verso il lago di Como e le montagne di Valsassina e Valtellina. È un fine settimana da bollino rosso sulla Statale 36, una delle strade più trafficate di tutto il Nord Italia e tra le principali direttrici per le vacanze.

Viabilità Italia prevede bollino rosso nel pomeriggio del 25 luglio e la mattina di sabato 26 luglio, nonché domenica pomeriggio 27 luglio. Per questo weekend si attendono 13 milioni e 247mila spostamenti di autoveicoli.

