Una settimana inedita sarà la prossima per Mediaset, che rivede la propria programmazione in vista del triplo appuntamento di Temptation Island in prima serata su Canale 5. Per evitare lo scontro ‘interno’ e il prevedibile calo di ascolti, Max Working – Lavori in Corso, lo show del martedì sera di Italia 1 condotto da Max Angioni, trasloca alla domenica. Max Working in onda domenica 27 luglio. Di fatto, doppio appuntamento settimanale per Angioni, che dopo la puntata di martedì torna in onda domani sera, domenica 27 luglio. Prodotto da Blu Yazmine, Max Working – Lavori in Corso è arrivato alla sua terza puntata. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Max Working evita Temptation e trasloca alla domenica