Maurizio Drovandi morto nel residence il compagno Marco Vitali | Eravamo schiacciati dai debiti avevamo deciso di suicidarci insieme

Un patto suicida sarebbe alla base della tragedia scoperta nella stanza 186 del residence Ferrucci di Prato, dove nella mattina di venerd√¨ 25 luglio √® stato trovato morto Maurizio. 🔗 Leggi su Leggo.it ¬© Leggo.it - Maurizio Drovandi morto nel residence, il compagno Marco Vitali: ¬ęEravamo schiacciati dai debiti, avevamo deciso di suicidarci insieme¬Ľ

