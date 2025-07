Matteo Ricci le indiscrezioni | l' ombra della vendetta degli ex dirigenti

«Questa inchiesta sarĂ un boomerang per il centrodestra», tuona Matteo Ricci commentando l’avviso di garanzia ricevuto per concorso in corruzione per fatti maturati quando era sindaco di Pesaro. «Se qualcuno della destra pensa di intimorirmi, non sa di che pasta sono fatto». La miglior difesa è l’attacco. Il candidato alla presidenza delle Marche, al centro di un’indagine che lo descrive come il cervello di un sistema criminogeno votato a ottenere consenso per se stesso e guadagni indebiti per i suoi piĂą stretti collaboratori, punta il dito dall’altra parte della barricata. Il suo nemico principale però non è il rivale elettorale, il presidente uscente del centrodestra, Francesco Acquaroli, che gli ha organizzato un comizio sotto casa per dire «non parlo dei guai giudiziari di Ricci, ma di politica». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Matteo Ricci, le indiscrezioni: l'ombra della vendetta degli ex dirigenti

Il Pd di Falconara intitola la propria sede a David Sassoli. Matteo Ricci: «Servono gli Stati Uniti d'Europa» - FALCONARA MARITTIMA – In occasione della Giornata dell’Europa di ieri, venerdì 9 maggio, il circolo del Partito Democratico di Falconara Marittima ha intitolato ufficialmente la propria sede a David Sassoli, già presidente del Parlamento europeo, ex giornalista e figura di riferimento del.

Il Movimento 5 Stelle e i suoi alleati parlano chiaro a Matteo Ricci: «Serve discontinuità con il passato» - ANCONA – Ancora avvisi. Ancora voglia di parlare di un programma condiviso. Stop a passerelle e quant’altro, parlare forte e chiaro su ciò che si vuole fare in tema ambientale e sanitario, garantendo una piena discontinuità con chi ha già governato la Regione Marche negli ultimi decenni.

Matteo Ricci indagato per corruzione: «Mi sono fidato dei miei dirigenti». E adesso che succede? - PESARO L?avviso di garanzia per corruzione nell?ambito dell?inchiesta sul caso affidi piomba come uno tsunami sul Ricci on the beach che il candidato del centrosinistra alla Regione.

Lo scaricabarile dell’ex sindaco #MatteoRicci potrebbe travolgerlo: la Procura non crede alla tesi autoassolutoria e i fedelissimi non vogliono fare da capro espiatorio Vai su X

Bonaccini difende Ricci su La7: “Una persona perbene, dimostrerà la sua innocenza”. Scontro con Bolloli - "Vedo una destra garantista con gli amici e giustizialista con gli avversari". Scrive ilfattoquotidiano.it