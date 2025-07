Matteo Paolillo vede un assorbente galleggiare nel mare di Positano e sbotta | Mi devo mettere io con il retino?

Un paradiso ferito dall’incuria. È l’amara constatazione che ha spinto Matteo Paolillo, l’attore salernitano diventato celebre per il suo ruolo nella serie cult “Mare Fuori”, a usare la sua popolarità per lanciare un forte messaggio di sensibilizzazione. In un video pubblicato qualche giorno fa sul suo profilo TikTok, Paolillo si è attivato personalmente per la salvaguardia dell’ambiente, denunciando lo stato di inquinamento delle acque di Positano. Riprendendosi mentre si trova a bordo di un kayak, immerso nello scenario mozzafiato della costiera, l’attore inquadra i rifiuti che galleggiano intorno a lui, tra cui un assorbente, e si rivolge direttamente ai suoi follower con tono accorato ma anche propositivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Matteo Paolillo vede un assorbente galleggiare nel mare di Positano e sbotta: “Mi devo mettere io con il retino?”

