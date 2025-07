Matteo Berrettini l' errore fatale | cosa c' è dietro il tonfo in classifica

Luglio 2021: Matteo Berrettini scrive la storia diventando il primo italiano a raggiungere la finale di Wimbledon. Una cavalcata travolgente, il servizio che spacca l’erba, il dritto in corsa che accende il pubblico e quella esultanza sul Centrale dopo la semifinale vinta con Hurkacz. Poi la finale con Djokovic, l’unico al quale arrendersi. Sembrava l’inizio di un’epoca. E invece, quattro anni dopo, ci ritroviamo a raccontare di un Berrettini diverso, che proprio a Wimbledon, ha toccato il momento piĂą triste di questa annata sfortunata, perdendo al primo turno con il polacco Majchrzak, uno che fino a quel momento non aveva brillato nei tabelloni principali del 2025. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Matteo Berrettini, l'errore fatale: cosa c'è dietro il tonfo in classifica

In questa notizia si parla di: berrettini - matteo - errore - fatale

Matteo Berrettini: “L’addome è come la kriptonite, ma sto bene. Fognini portabandiera per anni” - Matteo Berrettini tornerà a giocare agli Internazionali d’Italia dopo quattro anni di assenza. Il tennista italiano ha fugato gli ultimi dubbi dopo l’allenamento odierno e sarà della partita nel torneo che va in scena sulla terra rossa del Foro Italico a Roma.

ATP Roma 2025, Matteo Berrettini: “Spero di non aver fatto danni troppo gravi” - Matteo Berrettini è stato costretto ad alzare bandiera bianca nel corso del match valido per il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis, quando si trovava sotto di un set e di un break contro il norvegese Casper Ruud.

Tanta sfortuna per Matteo Berrettini agli Internazionali di Roma: costretto al ritiro contro Ruud - Non c’è pace per Matteo Berrettini. Il tennista romano è stato costretto al ritiro nel corso del match di terzo turno degli Internazionali d’Italia contro il norvegese Casper Ruud, a causa di un nuovo problema fisico.

Berrettini si ferma al 3° turno: vince Tsitsipas; LIVE Berrettini-Ruud 5-7, 0-2 rit., ATP Roma 2025 in DIRETTA: l’azzurro si ritira tra le lacrime. “Non me lo merito”; Berrettini-Zverev all'Atp Montecarlo 2025, diretta 2-6; 6-3; 7-5: Matteo ai quarti, Sinner resta n. 1 fino a Roma.

Berrettini cambia, adesso non ci sono più dubbi: Zverev è avvisato - Se in campo è un ottimo tennista fuori Matteo è anche qualcosa in più. Scrive diregiovani.it

Berrettini sotterrato dai suoi errori, ma questo Musetti è solido e ... - Il carrarino torna così ai quarti sulla terra rossa monegasca due anni dopo, superando in due set Matteo Berrettini con il punteggio di 6- Segnala ilfattoquotidiano.it