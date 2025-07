Masters of the Universe | il primo sguardo alla Spada del Potere!

“Per il potere di Grayskull.” All’inizio di questa settimana, Amazon MGM ha svelato il logo ufficiale del film live-action Masters of the Universe, che Cinefilos.it ha riportato qui, e includeva anche una nuova versione del tema della serie animata anni ’80, in vista della presentazione dello studio al SDCC, e alcune foto dell’ esposizione MOTU del Con sono state ora condivise online. Purtroppo non c’è traccia di alcun personaggio del film, ma abbiamo un primo sguardo alla Spada del Potere di He-Man ( Nicholas Galitzine ), alias la Spada di Grayskull, e al Bastone della Morte a forma di testa di ariete, simbolo di Skeletor ( Jared Leto ). 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Masters of the Universe: Camila Mendes mozzafiato con indosso il costume di Teela - Sono emerse dal web altre foto rubate dal set della pellicola fantasy che vedrà anche Noah Centineo nei panni dell'incredibile He-Man Mentre le riprese del film live-action Masters of the Universe continuano a Londra, sono emerse in rete alcune foto e un video dal set ci permettono di dare una prima occhiata a Camila Mendes con indosso il costume completo di Teela.

