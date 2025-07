Massa Sogesid completa messa in sicurezza ex Colonia Torino

Roma, 26 lug. - È stata completata da Sogesid, la formazione di scogliera radente a protezione del confinamento del terrapieno, che presenta una superficie pari a circa 3.500 mq, oggetto dell'intervento di messa in sicurezza ambientale, antistante l'ex Colonia Torino a Massa. Sogesid, Società di ingegneria dello Stato, ha concluso l'intervento nel rispetto dei tempi previsti e con il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori. L'area, comprende un terrapieno realizzato circa 30 anni fa sulla spiaggia libera, dove furono scaricati negli anni materiali inquinanti, tra cui amianto inizialmente non previsto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Massa, Sogesid completa messa in sicurezza ex Colonia Torino

In questa notizia si parla di: sogesid - massa - messa - sicurezza

Massa, Sogesid completa messa in sicurezza ex Colonia Torino; Aree Sin-Sir Massa e Carrara: al via il percorso pe la bonifica e la messa in sicurezza delle acque di falda; Le operazioni illustrate da Sogesid.

Le operazioni illustrate da Sogesid - La notizia viene ufficializzata da Sogesid, società di ingegneria dello Stato, in una nota contenente tutti i dati ... Come scrive msn.com

Massa Carrara: bonifica ex Sin, consegnato progetto Sogesid, via ai cantieri - È stato consegnato nei tempi stabiliti il progetto esecutivo per la bonifica della falda sotto il Sito di Interesse Nazionale di Massa Carrara e delle aree ex SIN. Si legge su adnkronos.com