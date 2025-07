Martina Franca | mostra di libri e immagini d’epoca decima edizione Ad inizio agosto

Mostra di libri e immagini d'epoca co Confraternita "NativitĂ e Dolori di Maria Santissima" Vico II Cavour, Martina Franca (centro storico) 4-10 agosto 2025 ore 18.00-20.00 Ingresso libero Infoline: Damiano Nicolella, 3287024035 E siamo giunti alla decima edizione! Damiano Nicolella e Giuseppe Speciale (priore della confraternita sede della mostra), visto il grandissimo successo ed interesse di pubblico che riscuote, pur nella sua semplicitĂ , questa esposizione di libri e immagini d'epoca, ripropongono questo piccolo evento culturale che richiama tanti visitatori. Grazie alla disponibilitĂ del signor Speciale, esso viene ospitato nella chiesa 500esca della Santissima TrinitĂ , sita al pianterreno della confraternita e per l'occasione aperta al pubblico insieme all'oratorio soprastante, anch'esso visitabile.

