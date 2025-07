Martina Ceretti chi è la presunta nuova fiamma di Raoul Bova | età cosa fa ex famosi

Fino a pochi mesi fa era un volto quasi sconosciuto al grande pubblico. Oggi, Martina Ceretti è diventata un nome che infiamma i dibattiti dei salotti televisivi e riempie le pagine dei giornali di cronaca rosa. Nata nel 2001 a Roma ma cresciuta professionalmente a Milano, la giovane modella, classe ed eleganza da passerella, è finita improvvisamente sotto i riflettori per la presunta relazione con Raoul Bova, che avrebbe contribuito alla rottura tra l’attore e la compagna di lunga data Rocío Muñoz Morales. Dietro gli occhi profondi e la figura statuaria, Martina Ceretti nasconde una storia fatta di ambizioni e discrezione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: martina - ceretti - presunta - raoul

“Raoul Bova ha tradito la moglie Rocio Munoz Morales con Martina Ceretti”, le chat e gli audio mostrati da Corona - Fabrizio Corona parla del presunto tradimento di Raoul Bova nei confronti della moglie Rocio Munoz Morales.

Chi è Martina Ceretti, la presunta amante di Raoul Bova per cui avrebbe tradito la moglie Rocio Munoz Morales - Martina Ceretti è la presunta amante di Raoul Bova, per la quale l'attore avrebbe tradito la moglie Rocio Munoz Morales secondo Fabrizio Corona.

Martina Ceretti replica a Corona: i retroscena sul gossip con Raoul Bova - Dopo la segnalazione di Fabrizio Corona sul gossip tra Raoul Bova e Martina Ceretti l’influencer replica duramente.

Martina Ceretti, chi è la presunta fiamma di Raoul Bova: età, lavoro, profilo Instagram, ex fidanzati Vai su Facebook

Nell'ultima puntata del suo podcast Fabrizio Corona ha diffuso i presunti messaggi e gli audio privati tra Raul Bova e Martina Ceretti. Intanto si rincorrono le voci della separazione tra l'attore e Rocio Munoz Morales Vai su X

Martina Ceretti, chi è: età, lavoro, profilo Instagram, ex fidanzati. Tutto sulla presunta fiamma di Raoul Bov; Raoul Bova, i messaggi a Martina Ceretti e la rabbia di Rocío: Non è vero che ci stavamo separando; Rocío Muñoz Morales contro Raoul Bova: «Ferita dalla relazione con Martina Ceretti. Non eravamo separati.

Martina Ceretti, chi è la (presunta) nuova fiamma di Raoul Bova: la laurea, il lavoro e gli ex fidanzati famosi - Classe 2001, romana di nascita e milanese d’adozione, Martina Ceretti sta facendo parlare di sé per il caso Raoul Bova- Scrive leggo.it

Raoul Bova, i messaggi a Martina Ceretti e la rabbia di Rocío: "Non è vero che ci stavamo separando" - Sul caso di Raoul Bova che mandava messaggi alla modella Martina Ceretti, Rocío Muñoz Morales ha commentato: "Non è vero che eravamo separati da tempo". Segnala gazzetta.it