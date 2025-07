Poco meno di un anno fa, precisamente il 2 settembre 2024, Mario Hermoso veniva ingaggiato dalla Roma a parametro zero, proprio sul finire del calciomercato estivo. Sembrava un’occasione d’oro: nessun costo di cartellino – perchĂ© il difensore era svincolato – e nessuna trattativa estenuante da intavolare con un altro club. Solo tanta esperienza internazionale da mettere al servizio di Daniele De Rossi. Dopo nemmeno due settimane, l’allenatore di Ostia lo fa esordire a Marassi contro il Genoa, match che costerĂ caro proprio all’ex bandiera romanista. Con l’arrivo in panchina di Ivan Juric, per Hermoso si alternano luci e ombre, mentre qualche problema muscolare di troppo – conseguenza della mancata preparazione estiva – complica il suo cammino in giallorosso, che si interrompe anzitempo a gennaio col prestito in Germania al Bayer Leverkusen. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Mario Hermoso, rilancio alla Roma: da delusione a uomo chiave per Gasperini?