Margaret Spada morta dopo un intervento al naso i periti | Poteva essere salvata ritardo nei soccorsi

Margaret Spada poteva essere salvata. A dirlo i periti dopo gli ultimi esami: "Nessuna allergia, ma i soccorsi sono arrivati in ritardo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il compagno di Margaret Spada, morta a seguito di una rinoplastica: “Mi hanno allontanato mentre stava male” - Salvatore Sferrazzo, il compagno di Margaret Spada morta a 22 anni a seguito di un intervento di rinoplastica in uno studio di Roma, parla al Tg1 del suo dolore e di quanto accaduto quel giorno in cui la sua vita è cambiata per sempre.

Morte dopo la chirugia estetica, da Ana Sergia Alcivar Chenche a Margaret Spada, Simonetta Kalfus e Sabrina Nardella: quando il ritocco diventa fatale - Un appartamento nel quartiere Primavalle, a Roma, trasformato in una sala operatoria abusiva. Un intervento di liposuzione low-cost, scelto forse dopo aver letto un annuncio online.

