Marco Mengoni il gesto durante il concerto manda i fan in delirio | cosa ha fatto

Personaggi TV. Marco Mengoni colpisce ancora! Durante il suo travolgente tour estivo, lo stadio San Filippo di Messina è diventato teatro di una scena che nessuno si aspettava. Tra urla, cori e una folla in delirio, l’artista ha notato qualcosa di insolito: un ragazzo in prima fila, espressione glaciale, aria da “sono qui ma non so perché”. Ecco che il carisma di Mengoni ha fatto il resto. Leggi anche: Gregoraci e Arca intimi: la storica compagna di lui rompe il silenzio Leggi anche: Corona rivela: “Ho lasciato una fidanzata famosa per la cellulite, ecco chi” La domanda che spiazza tutti. La serata sembrava scorrere tranquilla, ma basta un attimo e il cantante decide di scendere dal piedistallo per indagare. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Marco Mengoni, il gesto durante il concerto manda i fan in delirio: cosa ha fatto

In questa notizia si parla di: marco - mengoni - durante - delirio

Marco Mengoni: “Non mi rappresenta un Paese dove la maternità surrogata è reato” - Parlando con Vanity Fair, Marco Mengoni ha affrontato il delicato tema della maternità surrogata, resa reato universale in Italia con la legge numero 169 del 4 novembre 2024, intitolata “Modifica all’articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n.

Marco Mengoni sui referendum: “La societĂ veramente democratica va a votare, bisogna andare tutti” - Il cantante si apre sul suo percorso personale e condivide riflessioni profonde sulla societĂ contemporanea nel salotto di Fabio Fazio.

Marco Mengoni, parla della morte della mamma Nadia: «Sono contento di averla avuta con me, di aver lottato come un disperato e di aver fatto di tutto fino all?ultimo» - Marco Mengoni è pronto al ritorno. Il cantante, dopo una lunga pausa dopo la morte dell'amatissima mamma Nadia, ritorna in tour con un bellissimo viaggio tra gli stadi per incontrare di.

Marco Mengoni ha risposto alle critiche sugli outfit del tour durante il concerto allo stadio Maradona a Napoli Vai su Facebook

Giù le mani da Marco Mengoni: il miserabile delirio degli omofobi; Nashville, il video di Taylor Swift che si esibisce a sorpresa e canta “Shake it off”; Concerto Imagine Dragons: il video del leader che saluta sventolando la bandiera della Palestina.

Marco Mengoni incanta Messina, fan in delirio al “Franco Scoglio” - Marco Mengoni incanta Messina, fan in delirio al "Franco Scoglio" e domani si replica con un nuovo esilarante concerto ... strettoweb.com scrive

Marco Mengoni avvista un fidanzato “annoiato” al suo concerto: l’iconica reazione/ Il video virale - Marco Mengoni diventa di nuovo virale: ecco cos'è successo al suo concerto a Messina ... Come scrive ilsussidiario.net