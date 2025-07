‘Marco e Mattio’ di Sebastiano Vassalli rivive in dodici stele nella Val di Zoldo Un percorso paesaggistico letterario per mostrare la curiosità della vita al di fuori dell’uomo

“Zoldo non è un paese né una valle che prende il nome dal suo fiume, ma è – o per meglio dire, era – una dimensione dello spirito”. Soltanto le pietre del Mas di Sabe e il “grande spirito” dei letterati potrebbero confessarci se è stato più Sebastiano Vassalli a dare alla Val di Zold o o la valle bellunese a dare al romanziere ligure. Marco e Mattio (Rizzoli), il romanzo storico che Vassalli preparò trasferendosi nella valle zoldana per un periodo, e pubblicò nel 1992, dopo aver vinto il Premio Strega con un altro romanzo storico – La chimera (1990) -, è un dono prezioso che solo un poeta visionario con i piedi ben saldi nella realtà come lui poteva comporre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

