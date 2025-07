Marcello | La Regione fermi Badia del vento con ogni mezzo

"Il progetto di Badia del vento rappresenta non solo un rischio ambientale e paesaggistico, ma anche una frattura istituzionale che rischia di danneggiare i rapporti tra territori uniti da una stessa identitĂ culturale e geografica, come l’alta Valmarecchia e il Montefeltro". Per questo il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nicola Marcello torna in pressing sul presidente Michele de Pascale e la sua giunta e chiede alla Regione Emila Romagna di prendere una posizione netta contro il nuovo maxi impianto eolico, autorizzato dalla Regione Toscana il 9 luglio scorso. Il progetto prevede l’installazione di 7 pale alte 180 metri nel comune toscano di Badia Tedalda, ma ai confini con la Romagna e le Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marcello: "La Regione fermi Badia del vento con ogni mezzo"

