Mara Venier lascia Domenica In | l’indiscrezione dopo l’addio di Gabriele Corsi

Potrebbe essere vero: Mara Venier sarebbe pronta a lasciare Domenica In e la Rai. In un’estate che diventa ogni giorno piĂą decisiva per il panorama televisivo (pensiamo a Sanremo, il cui accordo è ancora in ballo), c’è un’indiscrezione che proviene da Viale Mazzini: sì, Zia Mara starebbe pensando seriamente di lasciare la Rai. Ma le motivazioni non sarebbero legate solo a quello che è successo con Gabriele Corsi. “Mara Venier pronta a lasciare Domenica In”. Di colpi di scena ce ne sono stati tanti: ogni anno, Mara Venier ha espresso il desiderio di ridurre il carico di lavoro, per stare vicina al marito, Nicola Carraro, che ha dovuto affrontare non pochi problemi di salute. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - “Mara Venier lascia Domenica In”: l’indiscrezione dopo l’addio di Gabriele Corsi

In questa notizia si parla di: mara - venier - domenica - indiscrezione

DOMENICA IN BATTE TRADIMENTO: MARA VENIER VOLA OLTRE IL 20% E LA RAI LA BLINDA - Domenica In festeggia l’ennesimo trionfo di ascolti nel pomeriggio festivo di Rai1. Mara Venier, signora della domenica della Tv di Stato, supera Tradimento, la serie turca di Canale 5.

DOMENICA IN: MARA VENIER MERITA PIÙ RISPETTO E NON DECISIONI CALATE DALL’ALTO - Domenica In si appresta a compiere 50 anni e lo farà a partire da settembre con un’edizione che vedrà al timone la conduttrice che ha condotto il format più di tutti: Mara Venier.

Mara Venier imbarazza Carlo Conti: "Sei stato tu a richiamarmi..." - Nel corso dell'ultima puntata di Domenica In la conduttrice ha ricordato un episodio legato al passato con il collega e lo ha ringraziato pubblicamente

Mara Venier lascia Domenica In? L'indiscrezione: la proposta di Che Tempo Che Fa, la salute del marito Nicola e la scelta di Gabriele Corsi Vai su Facebook

Mara Venier lascia Domenica In? L'indiscrezione: la proposta di Che Tempo Che Fa, la salute del marito Nicola; “Mara Venier lascia Domenica In”: l’indiscrezione dopo l’addio di Gabriele Corsi; Gabriele Corsi vs Mara Venier, resa dei conti sui social: lei svela perché ha detto no a Domenica In (e lui replica).

Mara Venier lascia Domenica In? L'indiscrezione: la proposta di Che Tempo Che Fa, la salute del marito Nicola e la scelta di Gabriele Corsi - garantiscono da Viale Mazzini a DiPiù - Riporta msn.com

Mara, Corsi e "Domenica In" - Qualunque siano le ragioni del passo indietro del presentatore, una cosa è certa: Domenica In targata Mara Venier, può essere solo Mara Venier ... Riporta msn.com