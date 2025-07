Mannini verso la Juve Stabia | ultime ore in giallorosso per il talento del 2006?

Mattia Mannini, centrocampista classe 2006 della Roma Primavera, è sempre più vicino al trasferimento alla Juve Stabia. Dopo le voci circolate nelle scorse settimane, nelle ultime ore il passaggio in Campania sembrerebbe ormai definito, con l’accordo tra le due società che attende soltanto gli ultimi dettagli prima della formalizzazione. Un passo verso il professionismo. Il giovane giallorosso potrebbe salutare la Capitale già dopo la sfida amichevole contro il Kaiserslautern, in programma oggi, lasciando così Trigoria per vivere la sua prima esperienza nel calcio dei grandi. L’accordo tra Roma e Juve Stabia, secondo quanto appreso da Gazzetta Regionale, è praticamente fatto: mancherebbero solo alcune limature sui bonus e le presenze per finalizzare l’operazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Mannini verso la Juve Stabia: ultime ore in giallorosso per il talento del 2006?

In questa notizia si parla di: mannini - juve - stabia - giallorosso

Giovani in Serie B: fatta per Pagano al Bari, Mannini e Reale vicini alla Juve Stabia - Mercato e ancora mercato nei pensieri della Roma, che dopo aver incassato la fiducia incondizionata da parte del popolo giallorosso (abbonamenti esauriti con oltre 40.

La Roma che verrà : Mannini tra Juve Stabia ed estero, offerta del Napoli per Arena - Vie del mercato infinite per la Roma in questi giorni, in un luglio in cui il club vuole regalare a Gasperini i primi colpi e concretizzare qualche altra cessione utile.

Reale e Mannini verso la Juve Stabia: prestito con diritto, la Roma si tutela - La Roma è pronta a salutare due dei suoi giovani più promettenti. Come riportato dal Corriere dello Sport, Filippo Reale e Mattia Mannini passeranno alla Juve Stabia in prestito con diritto di riscatto.

#AsRoma-Mattia #Mannini: accordo raggiunto con la #JuveStabia, mancano alcuni dettagli legati a bonus presenze ma ci siamo e si attende l’ok dal club giallorosso per la partenza. Quella di oggi contro il #Kaiserslautern potrebbe essere l’ultima gara del 200 Vai su X

1) La Roma prosegue i contatti per Evan Ferguson, con il Brighton che ha aperto alla possibilità del prestito. Il club giallorosso è disposto a farsi carico dell’intero ingaggio, mentre restano in corso le trattative anche con il giocatore. 2) Il Basaksehir è vicino all'a Vai su Facebook

Roma, Mannini vicino all’addio: accordo totale quasi raggiunto con la Juve Stabia; Serie B. Juve Stabia, semaforo verde per gli ingaggi di De Pieri, Mannini e Reale; Calciomercato Roma: la Juve Stabia chiede Mannini e Reale.

Mannini pronto a salutare la Roma: accordo ad un passo con la Juve Stabia - La società campana, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, avrebbe già trovato un accordo di massima con la Roma e starebbe ora discuten ... gazzettaregionale.it scrive

Primavera, in chiusura il prestito di Mannini alla Juve Stabia: la situazione - Il baby giallorosso è pronto a passare a titolo temporaneo nel club che milita in Serie B, affare in via di definizione ... Come scrive ilromanista.eu