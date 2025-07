Mannaia sulle serate nei bagni nuova ordinanza | solo 5 eventi con musica

Forte dei Marmi, 26 luglio 2025 – Mannaia sulle serate in spiaggia. Firmata ieri infatti la nuova ordinanza del sindaco che limita a 5 gli eventi musicali (oltre Ferragosto e Sant’Ermete) fino alla fine della stagione. L’amministrazione comunale in questi giorni dopo il richiamo del sindaco e la lettera inviata ad Upb, ha intensificato i controlli sulle cene con musica negli stabilimenti, in seguito a vari esposti presentati, intervenendo in modo puntuale su singole situazioni che travalicavano la normale cena con musica di accompagnamento e formalizzando sanzioni che hanno colpito anche stabilimenti vip. 🔗 Leggi su Lanazione.it

