Il BurlaBimbo sparisce dalla promozione del Carnevale 2026. Con delibera del 9 luglio il cda della Fondazione Carnevale avrebbe deciso di procedere alla sostituzione del manifesto ufficiale e di rinunciare all’utilizzo dell’opera realizzata da Gianluca Pergreffi, in arte Noah Cooper. Un’opera giĂ presentata e da mesi installata sull’orologio in Passeggiata, ma che – guarda caso – non è stata portata nella recente trasferta di Osaka in cui il Carnevale viareggino rappresentava la Toscana. E c’è giĂ aria di scontro con l’artista che è stato diffidato dalla Fondazione a utilizzare l’immagine del bimbo che ride e la galleria Federico Contini Arte a vendere le serigrafie realizzate da Noah Cooper col Burla Bimbo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Manifesto Burla Bimbo. E’ battaglia legale: "La Fondazione ha cancellato l’opera"