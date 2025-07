Manifestazione d’interesse per l’acquisto del Cagliari di EKN Development Group | ha una sede a Bergamo

La prossima proprietĂ del Cagliari Calcio potrebbe avere un che di. bergamasco. Il presidente del club sardo Tommaso Giulini ha infatti ricevuto una “manifestazione di interesse non vincolante per l’acquisizione della società ” da parte di EKN Development Group, che ha sede a Newport Beach, in California, ma opera anche in Europa tramite un ufficio che si trova a Bergamo. Giulini ha ricevuto una lettera a mezzo mail dalla societĂ di sviluppo per l’acquisizione che include anche “tutti i diritti per la realizzazione di uno stadio e di tutti i servizi annessi . per la realizzazione di un villaggio sportivo completo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Manifestazione d’interesse per l’acquisto del Cagliari di EKN Development Group: ha una sede a Bergamo

In questa notizia si parla di: manifestazione - interesse - cagliari - development

Santa Marina: Pubblicata la manifestazione di interesse per Cilento Experience 2025 - Il Comune di Santa Marina intende procedere ad una indagine di mercato per l'acquisizione di proposte di spettacoli culturali da inserire nel palinsesto della programmazione estiva comunale da attuarsi nel periodo giugno/settembre 2025.

Sanremo, Warner Bros Discovery rinuncia: non presenterà manifestazione d’interesse - (Adnkronos) – Warner Bros Discovery non presenterà una manifestazione d'interesse per l'organizzazione del festival di Sanremo.

Sanremo, manifestazione d’interesse solo dalla Rai - (Adnkronos) – Per Sanremo si fa sentire solo la Rai. L'azienda ha infatti presentato, entro il termine fissato per le 12.

#Cagliari, societĂ #USA interessata ad acquistare il club. La EKN Development Group ha inviato una manifestazione di interesse non vincolante al patron e presidente dei rossoblĂą Tommaso Giulini Vai su X

Manifestazione d'interesse per l'acquisto del Cagliari di EKN Development Group: ha una sede a Bergamo; EKN Group: chi è la società americana interessata al Cagliari; La mail di una società Usa: «Siamo interessati a comprare il Cagliari calcio».

Cagliari, società USA interessata ad acquistare il club - Si tratta della EKN Development Group, che ha già inoltrato una manifestazione di interesse non vincolante al patron e presidente dei rossoblù Tommaso Giulini. Lo riporta calcioefinanza.it

Una società Usa è interessata ad acquistare il Cagliari - "Manifestazione di interesse non vincolante per l'acquisizione del Cagliari Calcio, inclusi tutti i diritti per la realizzazione di uno stadio e di tutti i servizi annessi". msn.com scrive