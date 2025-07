Mandala Murders come finisce | spiegazione finale e stagione 2

Dal 25 luglio 2025 è disponibile su Netflix Mandala Murders. Si tratta di una serie TV di genere thriller di 8 episodi. La trama segue le vicende di una detective e un ex poliziotto, che si ritrovano a indagare su un mistero che ha dei legami con il loro passato. Ciò accade dopo una serie di omicidi che sconvolge una piccola città. Mandala Murders su Netflix: riassunto trama completa. Leggi anche: Lettere dal passato come finisce: spiegazione finale e stagione 2. Nel finale tutto si concentra sugli sforzi di Rea di evitare che Ananya porti con sé Yast nel vascello mortale. Ma cosa ha portato a tutto questo? Negli anni ’50, Rukmini e gli Aayasti iniziarono a preparare il piano di Yast, nel luogo che lui aveva scelto, Aayasthal, nella foresta di Varuna a Charandaspur. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Mandala Murders come finisce: spiegazione finale e stagione 2

