Maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione dai domiciliari finisce in carcere

I poliziotti di Sora, nelle ore scorse, hanno dato esecuzione a una misura cautelare personale della custodia cautelare in carcere, disposta dal Gip presso il Tribunale di Cassino su richiesta della locale Procura della Repubblica, ai danni di un trentacinquenne della cittadina volsca.Quanto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: carcere - maltrattamenti - famiglia - tentata

Catania, in carcere 29enne per maltrattamenti: picchia la compagna con in braccio il neonato di 45 giorni - ABBONATI A DAYITALIANEWS Violenza domestica malgrado gli arresti domiciliari. Un uomo di 29 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per maltrattamenti in famiglia, dopo aver aggredito la compagna davanti ai figli, tra cui un neonato di appena 45 giorni.

Maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale: in carcere 40enne bitontino - Un pluripregiudicato bitontino di 40 anni, giudicato responsabile dei reati di maltrattamenti verso familiari, lesioni e violenza sessuale, commessi tra il 2013 ed il 2016 ai danni della ex convivente, è stato arrestato dalla polizia il 13 maggio scorso dopo essere stato condannato in maniera.

Spaccio e maltrattamenti in famiglia, deve scontare oltre 3 anni di carcere: arrestato - I Carabinieri di Cesena hanno arrestato un 51enne in esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla procura di Forlì.

Maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione, dai domiciliari finisce in carcere; Gravi maltrattamenti in famiglia, nei guai due uomini violenti: uno finisce in carcere, l'altro allontanato da casa; Sora, Maltrattamenti in famiglia: eseguite due misure cautelari.