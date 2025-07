Maltrattamenti a Villa Santa Maria di Tavernerio L’incubo vissuto dai bambini disabili presi a calci e pugni | I piccoli erano terrorizzati

Tavernerio (Como), 26 luglio 2025 – Sberle e pugni, anche tali da provocare lesioni, così come insulti e derisioni, sarebbero state tra le condotte piĂą frequenti, da parte dei 14 operatori sanitari indagati dalla Procura di Como per maltrattamenti ai bimbi fortemente disabili ospiti di Villa Santa Maria a Tavernerio. Ma non solo. Le imputazioni contenute nell’avviso di conclusione delle indagini, notificato dal procuratore Capo Massimo Astori, elencano numerosi episodi che sarebbero stati commessi ai danni di piccoli o giovani degenti, quasi sempre colpiti da forti limitazioni fisiche o cognitive, che non gli consentivano di lamentarsi o reagire, ma solo di avere paura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maltrattamenti a Villa Santa Maria di Tavernerio. L’incubo vissuto dai bambini disabili presi a calci e pugni: “I piccoli erano terrorizzati”

Tavernerio, chiusa l'indagine sui presunti maltrattamenti a Villa Santa Maria: 14 ex operatori sotto accusa - Percosse, insulti, minacce e bambini rinchiusi nei carrelli della biancheria per non doverli sorvegliare.

Tavernerio, indagini chiuse: 14 gli indagati per maltrattamenti ai bimbi disabili di Villa Santa Maria - Tavernerio, 24 luglio 2025 – Maltrattamenti nei confronti di degenti, anche giovanissimi o bambini, ospiti del Centro Multiservizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'adolescenza Villa Santa Maria di Tavernerio, in provincia di Como: è quanto ipotizza il Procuratore Capo Massimo Astori, nei confronti di 14 operatori sanitari, attualmente non più in servizio nella struttura, che nelle ore scorse hanno ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini.

Tavernerio, indagini chiuse: 14 gli indagati per maltrattamenti ai bimbi disabili di Villa Santa Maria - La Procura di Como parla di "regime di paura", con "minacce, mortificazioni, percosse", instaurato dagli operatori sanitari nei confronti di persone indifese, anche minori, affette da patologie psichi ...

Como, bambini disabili maltrattati a Villa Santa Maria di Tavernerio: indagati 14 dipendenti della struttura - Un bambino autistico di 8 anni sarebbe stato rinchiuso in un carrello metallico, altri presi a schiaffi.