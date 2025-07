Maltempo nelle Marche alberi caduti e sottopassi allagati | decine gli interventi dei vigili del fuoco

Sono circa 60 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nel pomeriggio per l'ondata di maltempo che ha attraversato la nostra regione. Le maggiori richieste di intervento sono nel fermano, in particolare a Fermo, Ponzano di Fermo e Grottazzolina. La tipologia degli interventi svolti sono per. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Maltempo, a Forlì Cesena 70 interventi dei vigili del fuoco nella notte - Sono 70 gli interventi svolti in provincia di Forlì Cesena: per tutta la notte sei squadre di vigili del fuoco sono state al lavoro in operazioni di prosciugamento con idrovore e motopompe.

Maltempo: 12,6 milioni a Catania e Messina per l'attuazione dei primi interventi urgenti - Gli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 14 novembre 2024, nella zona ionica della CittĂ Â metropolitana di Catania e quelli di gennaio-febbraio 2025 nella CittĂ metropolitana di Messina sono stati valutati meritevoli della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale.

Danni maltempo: da Roma altri 8 milioni per interventi tra Genova, Imperia e Savona - Via libera da parte del Consiglio dei ministri allo stanziamento di ulteriori 8 milioni di euro a seguito dell'ondata di maltempo che ha colpito in particolare la CittĂ metropolitana di Genova e le province di Imperia e Savona tra il 9 febbraio e il 31 marzo 2024.

Numerosi interventi vigili del fuoco per maltempo a Perugia - Sono numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo che ha interessato l'area tra Perugia e Pierantonio. Da msn.com

Maltempo in Umbria: Vigili del Fuoco in azione tra Perugia, Pierantonio e Deruta. Decine di interventi, nessun ferito - Dalla prima mattinata di oggi, i Vigili del Fuoco sono impegnati in decine di interventi legati all’ondata di maltempo che ha colpito l’Umbria, in particolare ... Segnala laprimapagina.it