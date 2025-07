Maltempo in Umbria | Vigili del Fuoco in azione tra Perugia Pierantonio e Deruta Decine di interventi nessun ferito

Dalla prima mattinata di oggi, i Vigili del Fuoco sono impegnati in decine di interventi legati all’ondata di maltempo che ha colpito l’Umbria, in particolare la fascia compresa tra Perugia, Pierantonio, Umbertide e Deruta. Le forti piogge, che hanno interessato il territorio per diverse ore, hanno provocato danni limitati ma diffusi, mettendo sotto pressione la Sala Operativa dei soccorsi. Tutte le squadre disponibili — compresi gli uomini della Centrale di Perugia, del distaccamento di Corso Cavour, di Città di Castello e di Foligno — sono attualmente al lavoro. Sul campo anche due Autoscale e una piattaforma tridimensionale a supporto degli interventi più complessi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Maltempo in Umbria: Vigili del Fuoco in azione tra Perugia, Pierantonio e Deruta. Decine di interventi, nessun ferito

