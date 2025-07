Maltempo in Umbria auto bloccata in un sottopasso Grandine su Perugia

Perugia, 26 luglio 2025 – Numerosi interventi legati al maltempo in Umbria nell’area compresa tra Perugia e Pierantonio. Tutte le squadre dei vigili del fuoco — quelle della Centrale di Perugia, del distaccamento di Corso Cavour e del Distaccamento di CittĂ di Castello – sono al lavoro per gestire le richieste arrivate alla sala operativa. Si tratta per la maggior parte di interventi per rami pericolanti, infiltrazioni d'acqua e danni minori causati dalle forti piogge, senza tuttavia particolari criticitĂ . Un caso particolare è quello di Pierantonio, dove alcune persone si trovavano all’interno di un’autovettura rimasta bloccata in un sottopasso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maltempo in Umbria, auto bloccata in un sottopasso. Grandine su Perugia

In questa notizia si parla di: perugia - maltempo - umbria - auto

Italia divisa tra caldo estremo e maltempo: 44°C a Foggia, nubifragi e alberi caduti in Toscana. Temporale anche a Perugia - Un’Italia spaccata in due quella che ha affrontato il primo weekend di luglio: mentre al Centro-Sud e nelle Isole l’anticiclone africano continua a far impennare le temperature, il Nord e parte del Centro si trovano alle prese con temporali violenti, grandinate e nubifragi.

Una violenta tempesta ha colpito il Nord-Est degli Stati Uniti durante la notte, causando gravi alluvioni. In New Jersey si contano due vittime. A New York, forti disagi nei trasporti: metropolitana rallentata e centinaia di voli cancellati. #tempesta #maltempo #Ne Vai su Facebook

Maltempo in Umbria, auto bloccata in un sottopasso. Grandine su Perugia; Maltempo in Alto Tevere: strade allagate, alberi caduti e auto danneggiate; Dopo le piogge parziale e breve tregua dal maltempo. La provincia di Perugia duramente colpita - Fine dell'emergenza a Traversara.

Maltempo in Umbria, auto bloccata in un sottopasso. Grandine su Perugia - Perugia, 26 luglio 2025 – Numerosi interventi legati al maltempo in Umbria nell’area compresa tra Perugia e Pierantonio. lanazione.it scrive

Pierantonio, auto bloccata in sottopasso causa maltempo - Oggi è arrivata, come da previsioni, l'attesa ondata di maltempo sulla nostra regione, con temporali e qualche grandinata. Lo riporta rainews.it