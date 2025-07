Maltempo in città spostata la cerimonia delle Lauree in piazza ad Ancona La nuova data

ANCONA - Sulla base delle informazioni circa le condizioni meteorologiche particolarmente avverse previste per lunedì 28 e martedì 29 luglio p.v., al fine di garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dell’evento, le cerimonie Lauree in Piazza ad Ancona verranno posticipate rispettivamente. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: ancona - lauree - piazza - maltempo

Maltempo in città , spostata la cerimonia delle Lauree in piazza ad Ancona. La nuova data; Maltempo ad Ancona, danni al cantiere di piazza della Repubblica - FOTO NOTIZIA; Maltempo ad Ancona, decine di alberi caduti in strada. Auto in sosta travolte e traffico in tilt: la situazione.

Politecnica, 'Lauree in piazza' a San Benedetto del Tronto - I nostri laureati ci restituiscono la speranza di un domani migliore". Secondo ansa.it

Ancona in maschera per salutare il Carnevale - Partenza da Piazza del Papa e arrivo a Piazza Cavour, passando per Piazza della Repubblica e Corso Garibaldi. Segnala rainews.it