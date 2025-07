Maltempo ecco l’ordinanza Allerta gialla nel reggiano

La Protezione civile dell’ Emilia-Romagna ha emesso un’ allerta meteo di livello giallo, valida dalla mezzanotte di sabato fino alle 24 dello stesso giorno, per rischio temporali e piene dei fiumi in diverse province della regione. L’avviso riguarda le province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forli’-Cesena e Rimini per quanto riguarda il rischio idraulico. Mentre per i temporali l’allerta e’ estesa anche a Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena. Sono attese precipitazioni intense, localmente accompagnate da forti raffiche di vento e grandine, che potranno causare rapidi innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua minori, frane e allagamenti localizzati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maltempo, ecco l’ordinanza. Allerta gialla nel reggiano

In questa notizia si parla di: allerta - maltempo - ecco - ordinanza

Di nuovo maltempo: allerta gialla per tutta la giornata in Abruzzo - Torna il maltempo sull'Abruzzo dove, per la giornata di oggi, martedì 13 maggio, è scattata un'allerta gialla.

Maltempo su tutta l'isola, nel Messinese è allerta: la decisione sulle scuole - Come previsto dagli esperti meteo, in netto peggioramento il tempo su tutta l'isola, comprese Messina e la sua provincia.

Maltempo, ancora temporali e vento forte sull’Italia: allerta arancione oggi in Lombardia - (Adnkronos) – Nuova allerta maltempo oggi, martedì 6 maggio, sull’Italia con pioggia di forte intensità prevista in particolare al Nord e al Centro fino alla Campania.

Maltempo, ecco l’ordinanza. Allerta gialla nel reggiano; Scuole chiuse venerdì 16 maggio per allerta meteo: ecco dove; Allarme caldo, scatta l'ordinanza della Regione: ecco quando sarà vietato lavorare (e dove).

Maltempo, ecco l’ordinanza. Allerta gialla nel reggiano - Dalla mezzanotte è scattato l’avviso per tutte le aree della regione interessate, anche Reggio. Scrive msn.com

Previsioni meteo, è allerta gialla per maltempo in quattro regioni: ecco quali - In molte regioni in bel tempo a lasciato spazio a piogge e temporali già nella giornata di oggi e, domani, sarà ancora peggio, in quanto è stata diramata un’allerta gialla su quattro regioni. Da notizie.it