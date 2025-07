Malore per un bagnante a Punta Licosa | salvato ed elitrasportato al Ruggi

Dramma sventato, stamattina, a Punta Licosa di Castellabate. Un 63enne del posto, mentre era in acqua in una delle calette, ha accusato un malore. Sul posto, un Vigile del Fuoco in vacanza che è riuscito per primo a trarre in salvo l’uomo. Ad intervenire, la Polizia Municipale, la Guardia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

