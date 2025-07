Malore in vacanza muore noto medico Il lutto della Croce Rossa

Prato, 26 luglio 2025 – Lutto per l’improvvisa scomparsa del dottor Silvano Ferracani, 71 anni, di Comeana, per 44 anni medico di base e tenente colonnello medico della Croce Rossa Italiana. “Stamattina – rende noto la Cri – per un improvviso malore mentre si trovava in vacanza in Puglia  è venuto a mancare il tenente colonnello medico Cri Silvano Ferracani, appartenente al Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana - Centro di Mobilitazione Toscana, giĂ past president internazionale della Ciorm (Confederazione Interalleata Ufficiali Medici della Riserva)”. La Croce Rossa Toscana "si stringe con profonda commozione alla famiglia, agli amici e a tutto il personale del Corpo Militare per questa dolorosa perdita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Malore in vacanza, muore noto medico. Il lutto della Croce Rossa

In questa notizia si parla di: medico - croce - rossa - malore

Il medico teme un infarto e va via un po’ prima del turno: licenziato. Il caso del dottore cardiopatico e la Croce Verde di Jesolo - Un medico della Croce Verde di Jesolo è stato licenziato per «grave inadempienza». Il motivo? L’uomo, che è stato operato al cuore per quattro stent coronarici, ha accusato un forte dolore al petto durante un turno di lavoro e ha deciso di fermarsi e andare in pronto soccorso per sottoporsi a un elettrocardiogramma.

Medico licenziato a Jesolo dalla Croce Verde, era andato al Pronto Soccorso per un malore durante il turno - Medico cardiopatico licenziato a Jesolo dopo un malore durante il turno: ora valuta azioni legali contro la Croce Verde per il provvedimento subito

Chiude il secondo ambulatorio del medico di base Daniele Croce - La Asl informa che il medico di medicina generale dell’ambito territoriale di Pescara, Daniele Croce, ha chiuso il secondo ambulatorio di via Regina Margherita 125 dal 17 luglio.

Dramma in mattinata ad Atina, in via Randolfi, dove un operaio di 58 anni ha perso la vita mentre installava la fibra ottica. Intorno alle 10, l’uomo si è improvvisamente accasciato al suolo a causa di un malore. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del perso Vai su Facebook

Malore in vacanza, muore noto medico. Il lutto della Croce Rossa; «Non mi sento bene»: il vicepresidente della Croce Rossa muore nello studio medico a Orbetello; Medico del 118 ha malore in servizio, morto in ospedale.

Malore in vacanza, muore noto medico. Il lutto della Croce Rossa - “Stamattina – rende noto la Cri – per un improvviso malore mentre si trovava in vacanza in Puglia è venuto a mancare il tenente colonnello medico Cri Silvano Ferracani, appartenente al Corpo Militare ... Si legge su msn.com

Malore a Cortegrassa: medico soccorso in montagna ad Albaredo per San Marco - Venerdì mattina 11 Luglio, poco prima delle ore 11:00, la centrale operativa di SOREU delle Alpi ha attivato il Soccorso alpino per ... Lo riporta valtellinanews.it