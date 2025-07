Malattie infiammatorie croniche intestinali i consigli estivi del gastroenterologo | Sì a frutta e verdura cotta al vapore ma evitate cibi crudi salse a base di uova o derivati del latte non pastorizzati

Convivere con una patologia di questo tipo significa affrontare sfide quotidiane, soprattutto durante l’estate, quando il caldo può aggravare i sintomi e aumentare il rischio di disidratazione. Alessandro Armuzzi dell'Humanitas di Rozzano spiega come affrontare viaggi, caldo e alimentazione in sicurezza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Malattie infiammatorie croniche intestinali, i consigli estivi del gastroenterologo: «Sì a frutta e verdura cotta al vapore, ma evitate cibi crudi, salse a base di uova o derivati del latte non pastorizzati»

In questa notizia si parla di: malattie - infiammatorie - croniche - intestinali

Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, previste visite gratuite: le informazioni - In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI), la ASL di Frosinone organizza due Open Day informativi presso l’Ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone e presso l'Ospedale Santa Scolastica di Cassino, in programma per lunedi 19 maggio.

Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, previste visite gratuite al Santa Scolastica: le informazioni - In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI), la ASL di Frosinone organizza due Open Day informativi presso l’Ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone e presso l'Ospedale Santa Scolastica di Cassino, in programma per lunedi 19 maggio.

Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, previste visite gratuite al Santa Scolastica: le informazioni - In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI), la ASL di Frosinone organizza due Open Day informativi presso l’Ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone e presso l'Ospedale Santa Scolastica di Cassino, in programma per lunedi 19 maggio.

– , Ieri abbiamo dato voce a chi ogni giorno affronta il dolore invisibile delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali. Con la conferenza stampa di lancio dell Vai su X

– , Ieri abbiamo dato voce a chi ogni giorno affronta il dolore invisibile delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali. Con la conferenza stampa di lancio dell Vai su Facebook

Malattie infiammatorie croniche intestinali, i consigli estivi del gastroenterologo: «Sì a frutta e verdura cotta al vapore, ma evitate cibi crudi, salse a base di uova o derivati del latte non pastorizzati; Colite ulcerosa: trattamento con il nuovo anticorpo monoclonale afimkibart | IRCCS; Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali. In aumento tra gli under 20, in 15 anni +25%.

Colite ulcerosa, un anticorpo monoclonale apre nuove prospettive di trattamento - La molecola si chiama afimkibart e negli studi clinici si è rivelata efficace di portare alla remissione dei sintomi della malattia in pazienti colpiti da ... repubblica.it scrive

Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino. I pazienti si ... - I pazienti si raccontano Il fuoco dentro, curato dalla giornalista Daniela Minerva, nasce dal confronto tra l’esperto Silvio Danese (Irccs ... Da quotidianosanita.it