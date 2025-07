Maicon Inter il brasiliano compie 44 anni | l’omaggio da brividi dei nerazzurri

Maicon Inter, l’omaggio del club nerazzurro nei confronti dell’ex terzino brasiliano nel giorno del suo compleanno. I dettagli. Oggi, Maicon, uno dei più grandi calciatori che hanno vestito la maglia dell’ Inter, festeggia il suo 44° compleanno. Il club nerazzurro ha voluto rendere omaggio a questo simbolo della sua storia recente, un giocatore che ha segnato un’epoca grazie alla sua straordinaria potenza, classe e cuore. Arrivato all’Inter nel 2006, Maicon ha trascorso sette stagioni indimenticabili, totalizzando 249 presenze e diventando una delle figure più amate dai tifosi. La sua capacità di spingere lungo la fascia destra con accelerazioni devastanti, il suo contributo in fase offensiva e i suoi 20 gol memorabili lo hanno reso un terzino moderno, capace di cambiare le sorti di una partita in un attimo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Maicon Inter, il brasiliano compie 44 anni: l’omaggio da brividi dei nerazzurri

