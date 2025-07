Magliana abbattuti alloggi di fortuna e sgomberate 14 persone Intervento disumano

Nella giornata di venerd√¨ 25 luglio sono state abbattute cinque abitazioni situate all‚Äôinterno del Parco della Magliana, a Roma. Le case erano abitate da 14 persone, tra cui sei bambini, costretti ad allontanarsi dall‚Äôarea senza la possibilit√† di mettere in sicurezza i propri beni. Altre. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: magliana - persone - abbattuti - alloggi

Incendio alla Magliana, 50 persone evacuate: chiuse le strade, deviati anche gli autobus. ¬ęLimitare gli spostamenti¬Ľ - Roma¬†brucia ancora. Un vasto incendio di sterpaglie √® divampato a ridosso di via della¬†Magliana¬†e si √® propagato a causa del vento in direzione di via.

Magliana, abbattuti alloggi di fortuna e sgomberate 14 persone. Intervento disumano; Roma, occupano alloggi del Comune approfittando del weekend: sgomberati 5 cittadini peruviani; Magliana: incendio nell'area dell'ex Vela De Mar.

Occupazioni a Magliana, il sindacato attacca: ‚ÄúI disperati non vanno criminalizzati, Inps è responsabile‚ÄĚ - Asia Usb interviene a difesa delle famiglie che occupano abusivamente gli alloggi invenduti di proprietà pubblica tra via Pescaglia, via dell'Impruneta e via Pieve Fosciana ... Riporta romatoday.it