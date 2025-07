Magazzino di Pievesestina lavoratori in sciopero Sindacati | Nessun margini di trattativa Tutto fermo per due giorni

Giornate di sciopero per i lavoratori del magazzino Coop di Pievesestina. Sono state le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uil a indire lo sciopero per la giornata di oggi, 26 luglio, e anche per quella di domani, 27 luglio. Queste due giornate rappresentano le ultime di una serie di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

