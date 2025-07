Mafioso inadeguato a fare il genitore tribunale toglie la patria potestà al boss di Cosa nostra

"I modelli comportamentali del padre dei minori, improntati all'adesione al sistema di violenza e prevaricazione tipico dell'associazione mafiosa, sono estremamente intrisi di rischi per il percorso educativo e di crescita dei minori" ha spiegato il Tribunale dei minorenni di Palermo accogliendo la richiesta della procuratrice Claudia Caramanna che da tempo si batte per offrire un’alternativa ai figli dei boss e per questo piĂą volte gravemente minacciata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

