Maestra morta su un pullman carico di bimbi arrestato l' autista | incastrato da una foto

La polizia stradale di Como ha arrestato Francesco Pagano, 60 anni di Somma Lombardo (Varese), l'autista del pullman carico di bambini che il 19 maggio scorso tamponò un camion che lo precedeva lungo la Pedemontana, a Lomazzo, in provincia di Como. Nell'incidente morì la maestra Domenica Russo. 🔗 Leggi su Today.it

“Domenica era come un raggio di sole”: Cazzago Brabbia piange la maestra morta sul pullman della gita - Cazzago Brabbia (Varese) – La maestra che sorrideva sempre non porterà più la propria dolcezza tra gli alunni della sua classe.

Maestra morta sul pullman, l’autista era al telefono al momento dello scontro. La Procura chiede l’arresto - Lomazzo (Como), 17 luglio 2025 –  Per due mesi, la polizia stradale di Busto Arsizio ha lavorato sulla ricostruzione del tragico incidente in cui il 19 maggio era morta Domenica Russo, insegnante di 43 anni di Sesto Calende, che viaggiava su un pullman dopo aver portato i bambini della scuola di Cazzago Brabbia in gita scolastica, finito contro un camion mentre percorrevano l’autostrada nel tratto di Lomazzo.

Incidente fra tir e pullman scolastico sulla Pedemontana: morta una maestra, paura per 25 bambini - Lomazzo (Como), 19 maggio 2025 – Una trentina di bambini sono rimasti coinvolti nello scontro tra un tir e un pullman, avvenuto verso le 16.

