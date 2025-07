Maestra morta su un pullman carico di bambini nel Comasco l' autista ai domiciliari

La Procura ha richiesto l'arresto perchĂ© sembra che al momento dell'incidente stesse utilizzando lo smartphone. Il bus aveva tamponato un camion lungo la Pedemontana. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Maestra morta su un pullman carico di bambini nel Comasco, l'autista ai domiciliari

“Domenica era come un raggio di sole”: Cazzago Brabbia piange la maestra morta sul pullman della gita - Cazzago Brabbia (Varese) – La maestra che sorrideva sempre non porterà più la propria dolcezza tra gli alunni della sua classe.

Incidente sulla Pedemontana, la maestra morta e i bambini terrorizzati: Cazzago Brabbia sotto choc - Cazzago Brabbia (Varese) – Tornavano a casa gli alunni della scuola elementare di Cazzago Brabbia, che fa parte dell’istituto comprensivo Da Vinci di Azzate.

Maestra morta sul pullman, l’autista era al telefono al momento dello scontro. La Procura chiede l’arresto - Lomazzo (Como), 17 luglio 2025 –  Per due mesi, la polizia stradale di Busto Arsizio ha lavorato sulla ricostruzione del tragico incidente in cui il 19 maggio era morta Domenica Russo, insegnante di 43 anni di Sesto Calende, che viaggiava su un pullman dopo aver portato i bambini della scuola di Cazzago Brabbia in gita scolastica, finito contro un camion mentre percorrevano l’autostrada nel tratto di Lomazzo.

